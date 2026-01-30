Estrae un coltello e minaccia i commessi, paura in viale Stazione a Bellinzona

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 12:30 (immagine illustrativa d'archivio). KEYSTONE

Mezzogiorno di paura sul viale Stazione a Bellinzona. Una donna estrae un coltello in un negozio, minaccia i commessi e grida frasi confuse davanti agli agenti intervenuti. Nessuno è rimasto ferito.

Attimi di panico venerdì poco dopo le 12h30, in un esercizio commerciale affacciato sul viale Stazione a Bellinzona. Come riporta il Corriere del Ticino, una donna, già conosciuta dalle autorità per problemi psichici, ha improvvisamente tirato fuori un coltello dalla borsa, puntandolo contro due responsabili del negozio e un apprendista.

Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Una di loro ha subito allertato la Polizia comunale, che è rapidamente intervenuta. Al momento dei fatti, all'interno del negozio non c'erano clienti.

Il confronto con la polizia

L'arrivo degli agenti, riporta il quotidiano, non ha calmato la donna. Anzi, secondo quanto riferito, ha continuato a urlare frasi aggressive e provocatorie, rivolgendosi direttamente alle forze dell'ordine e dichiarando di non temere la loro arma di servizio.

Le sue grida, riprese anche in alcuni video, si sono concluse con l'esclamazione «Allah Akbar», ripetuta più volte e pronunciata in modo confuso.

La donna è stata infine bloccata e presa in consegna dagli agenti. L'episodio si è chiuso senza conseguenze fisiche, ma ha lasciato un senso di shock tra i presenti. Contattato dal Corriere del Ticino, uno dei due venditori ha affermato che la donna è una persona conosciuta, ma che non era «mai arrivata a tanto».