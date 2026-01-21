Il Municipio di Lugano. KEYSTONE

A Pazzallo è stato inaugurato il nuovo spazio di quartiere, frutto della riqualificazione dell'ex Casa comunale di via Minudra 2.

Redazione blue News Swisstxt

Mercoledì la Città di Lugano ha presentato ufficialmente il nuovo spazio di quartiere di Pazzallo, realizzato all’interno dell'ex Casa comunale di via Minudra 2, alla presenza del sindaco Michele Foletti e del municipale Raoul Ghisletta.

L'intervento ha previsto una ristrutturazione completa dello stabile e dell’area esterna, trasformando l'edificio in un punto di riferimento per la vita del quartiere, accessibile e pensato per un utilizzo polivalente.

Il progetto si inserisce nel programma SPIN – SPazi INsieme, avviato nel 2020, che mira a recuperare e valorizzare ex strutture comunali e altri immobili cittadini.