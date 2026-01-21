  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Progetto SPIN Nuovo spazio di quartiere a Pazzallo dopo la riqualificazione dell'ex Casa comunale

Swisstxt

21.1.2026 - 16:49

Il Municipio di Lugano.
Il Municipio di Lugano.
KEYSTONE

A Pazzallo è stato inaugurato il nuovo spazio di quartiere, frutto della riqualificazione dell'ex Casa comunale di via Minudra 2.

Redazione blue News

21.01.2026, 16:49

21.01.2026, 17:05

Mercoledì la Città di Lugano ha presentato ufficialmente il nuovo spazio di quartiere di Pazzallo, realizzato all’interno dell'ex Casa comunale di via Minudra 2, alla presenza del sindaco Michele Foletti e del municipale Raoul Ghisletta.

L'intervento ha previsto una ristrutturazione completa dello stabile e dell’area esterna, trasformando l'edificio in un punto di riferimento per la vita del quartiere, accessibile e pensato per un utilizzo polivalente.

Il progetto si inserisce nel programma SPIN – SPazi INsieme, avviato nel 2020, che mira a recuperare e valorizzare ex strutture comunali e altri immobili cittadini.

I più letti

Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
A Davos Trump tra le provocazioni: «Vogliamo solo un pezzo di ghiaccio»
Parmelin stringe la mano a Trump al WEF: è pace fatta tra Svizzera a USA?
A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone
Svizzero sorpreso a fare sesso in una nota attrazione turistica, arrestato e poi multato

Altre notizie

Disagi respiratori. Spray al peperoncino nel corridoio, evacuato il terzo piano del CPC di Chiasso

Disagi respiratoriSpray al peperoncino nel corridoio, evacuato il terzo piano del CPC di Chiasso

Ticino. Chiara Borelli nuova procuratrice generale sostituta

TicinoChiara Borelli nuova procuratrice generale sostituta

Ticino. Vandalizzato con delle svastiche il monumento antifascista di Lodrino

TicinoVandalizzato con delle svastiche il monumento antifascista di Lodrino