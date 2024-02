Pedofilo seriale del Sottoceneri condannato

IMMAGINE ILLUSTRATIVA D'ARCHIVIO. KEYSTONE

Un 34enne del Sottoceneri è stato condannato a trenta mesi di carcere - sei da scontare - per aver coinvolto in atti sessuali quattro ragazze di meno di 16 anni tra il 2009 e il 2021. Lo riporta la RSI.

Gli atti in questione vanno da toccamenti al bacio, fino al rapporto sessuale completo.

L'uomo già nel 2014 era stato condannato per atti sessuali con una minorenne, che in quel momento aveva 16 anni. Nel 2019, invece, una segnalazione informatica ha comunicato alla polizia che nei dispositivi usati dall'imputato avvenivano attività illegali in ambito pedopornografico.

L'anno seguente è arrivata una seconda segnalazione, che ha portato alla luce i casi esaminati nel processo che si è chiuso oggi, martedì, a Lugano. In totale il 34enne ha contattato nove ragazzine su Instagram fingendosi loro coetaneo e scambiando con loro foto intime.

Cosa dice la perizia psichica?

L'uomo è stato arrestato nel 2020 e ha scontato quasi 50 giorni di carcere preventivo. L'anno seguente, però, ha contattato su Instagram un'altra minorenne.

Nel corso dell'inchiesta è stata ordinata una perizia psichiatrica, che ha constatato che il 34enne soffre di disturbo pedofilico, scrive l'emittente di Comano.

La pena, rispetto all'accusa, è stata ridotta di tre anni grazie all'ammissione di colpa, alla collaborazione con gli inquirenti e ai risultati positivi della terapia.