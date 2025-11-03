Immagine d'illustrazione Ti-Press

Un 27enne ticinese è stato condannato per atti sessuali con fanciulli con una pena di due anni e mezzo di reclusione, senza sospensione, poiché questa è la terza volta che commette il reato.

In gennaio il giovane del Mendrisiotto si era messo in contatto virtualmente con minori di 16 anni, attraverso canali social come TikTok, Whatsapp e ChatVisionZ, chiedendo loro di masturbarsi e mandargli i video.

Lui faceva lo stesso.

L’uomo ha ammesso i fatti, perciò accusa e difesa si sono accordate per una proposta di pena di 30 mesi tutti da scontare, una multa di 500 franchi e l’obbligo di seguire una misura terapeutica ambulatoriale.