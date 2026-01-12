Prosegue l'inchiestaChat, immagini e materiale pedopornografico nel telefono dell'ex agente
Swisstxt
12.1.2026 - 19:51
L'ispezione del telefono di un ex agente di polizia del Locarnese - coinvolto in un'indagine per abusi su minori e pornografia - avrebbe fatto emergere delle prove degli abusi compiuti su un giovane, minorenne all'epoca dei fatti.
Stando a quanto riportato dalla RSI, gli inquirenti avrebbero trovato delle chat e delle immagini che testimoniano gli abusi. Questi sarebbero avvenuti in più occasioni - e talvolta in cambio di denaro - sull'arco di almeno due anni.
Nel cellulare sarebbero inoltre stati rinvenuti anche dei file pedopornografici.
L'uomo nel frattempo è stato licenziato, e non esercita più le sue funzioni di agente di polizia.