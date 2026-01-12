  1. Clienti privati
Prosegue l'inchiesta Chat, immagini e materiale pedopornografico nel telefono dell'ex agente 

Swisstxt

12.1.2026 - 19:51

La perizia psichiatrica condotta sull'uomo lo ha definito un pedofilo
La perizia psichiatrica condotta sull'uomo lo ha definito un pedofilo
archivio keystone

L'ispezione del telefono di un ex agente di polizia del Locarnese - coinvolto in un'indagine per abusi su minori e pornografia - avrebbe fatto emergere delle prove degli abusi compiuti su un giovane, minorenne all'epoca dei fatti.

Antonio Fontana

12.01.2026, 19:51

12.01.2026, 20:31

Stando a quanto riportato dalla RSI, gli inquirenti avrebbero trovato delle chat e delle immagini che testimoniano gli abusi. Questi sarebbero avvenuti in più occasioni - e talvolta in cambio di denaro - sull'arco di almeno due anni.

Nel cellulare sarebbero inoltre stati rinvenuti anche dei file pedopornografici.

L'uomo nel frattempo è stato licenziato, e non esercita più le sue funzioni di agente di polizia. 

