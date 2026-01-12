La perizia psichiatrica condotta sull'uomo lo ha definito un pedofilo archivio keystone

L'ispezione del telefono di un ex agente di polizia del Locarnese - coinvolto in un'indagine per abusi su minori e pornografia - avrebbe fatto emergere delle prove degli abusi compiuti su un giovane, minorenne all'epoca dei fatti.

Stando a quanto riportato dalla RSI, gli inquirenti avrebbero trovato delle chat e delle immagini che testimoniano gli abusi. Questi sarebbero avvenuti in più occasioni - e talvolta in cambio di denaro - sull'arco di almeno due anni.

Nel cellulare sarebbero inoltre stati rinvenuti anche dei file pedopornografici.

L'uomo nel frattempo è stato licenziato, e non esercita più le sue funzioni di agente di polizia.