  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Ecco la richiesta di pena per il prete accusato di abusi sessuali

Swisstxt

14.8.2025 - 12:33

Ti-Press

La Procura ha chiesto 5 anni e 6 mesi di carcere per l'ex cappellano del collegio Papio di Ascona, accusato di abusi sessuali su 9 giovani. Richiesti anche trattamento ambulatoriale e interdizione a vita dalle attività a contatto con minori.

SwissTXT

14.08.2025, 12:33

14.08.2025, 12:52

Il 56enne ha ammesso gran parte delle accuse: massaggi al torace e toccamenti genitali con l'avambraccio.

Ha però negato alcuni episodi, contrariamente alle testimonianze delle vittime e alle sue stesse dichiarazioni iniziali.

L'imputato ha parlato di «debolezze» e «distorsioni cognitive». Gli episodi imputatigli sono circa 20.

Il processo si è svolto a porte chiuse, sentenza attesa per il tardo pomeriggio.

Ticino. Abusi sessuali, si apre il processo all’ex sacerdote del Papio

TicinoAbusi sessuali, si apre il processo all’ex sacerdote del Papio

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto

Prete a processo

Accusato di abusi sessuali. Il prete, ex docente al Papio, sta già scontando la pena

Accusato di abusi sessualiIl prete, ex docente al Papio, sta già scontando la pena

Giustizia. Cappellano del Papio in cella, i presunti abusi sessuali già noti nel 2021?

GiustiziaCappellano del Papio in cella, i presunti abusi sessuali già noti nel 2021?

Abusi sessuali. Arrestato il prete docente del Papio, la Curia di Lugano fa chiarezza

Abusi sessualiArrestato il prete docente del Papio, la Curia di Lugano fa chiarezza

Altre notizie

Scontro con un'auto. Incidente a Madonna del Piano, non ce l'ha fatta il motociclista

Scontro con un'autoIncidente a Madonna del Piano, non ce l'ha fatta il motociclista

Intervenuta la Rega. Scontro tra un'auto e una moto a Madonna del Piano, grave il centauro

Intervenuta la RegaScontro tra un'auto e una moto a Madonna del Piano, grave il centauro

A partire dal 2027. Fino a 600 franchi al mese per i familiari curanti nei Grigioni

A partire dal 2027Fino a 600 franchi al mese per i familiari curanti nei Grigioni