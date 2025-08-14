Ti-Press

La Procura ha chiesto 5 anni e 6 mesi di carcere per l'ex cappellano del collegio Papio di Ascona, accusato di abusi sessuali su 9 giovani. Richiesti anche trattamento ambulatoriale e interdizione a vita dalle attività a contatto con minori.

Il 56enne ha ammesso gran parte delle accuse: massaggi al torace e toccamenti genitali con l'avambraccio.

Ha però negato alcuni episodi, contrariamente alle testimonianze delle vittime e alle sue stesse dichiarazioni iniziali.

L'imputato ha parlato di «debolezze» e «distorsioni cognitive». Gli episodi imputatigli sono circa 20.

Il processo si è svolto a porte chiuse, sentenza attesa per il tardo pomeriggio.