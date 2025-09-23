TicinoPer l'ACSI «serve un tetto massimo» al rincaro dei premi di cassa malati
23.9.2025
Con un aumento medio del 7,1% la «volata dei premi, sempre più insostenibile per ampie fasce della popolazione, può essere arrestata in Ticino sostenendo l’Iniziativa per il 10% in votazione questa domenica», dice l'ACSI.
È questa la reazione dell'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, secondo cui «serve un tetto massimo» contro «l'emergenza che non si placa».
Nella nota, diffusa martedì pomeriggio, l'ACSI ricorda che il sussidio cantonale (RIPAM), di cui beneficia già un ticinese su tre, «non basta più nella sua forma attuale». L'associazione auspica il «potenziamento di questo strumento, attraverso l’Iniziativa per il 10%».