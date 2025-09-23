  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Per l'ACSI «serve un tetto massimo» al rincaro dei premi di cassa malati

Swisstxt

23.9.2025 - 15:54

L'aumento continuo dei premi di cassa malati non è più sostenibile in Ticino.
L'aumento continuo dei premi di cassa malati non è più sostenibile in Ticino.
Ti-Press

Con un aumento medio del 7,1% la «volata dei premi, sempre più insostenibile per ampie fasce della popolazione, può essere arrestata in Ticino sostenendo l’Iniziativa per il 10% in votazione questa domenica», dice l'ACSI.

SwissTXT

23.09.2025, 15:54

23.09.2025, 16:09

È questa la reazione dell'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, secondo cui «serve un tetto massimo» contro «l'emergenza che non si placa».

Nella nota, diffusa martedì pomeriggio, l'ACSI ricorda che il sussidio cantonale (RIPAM), di cui beneficia già un ticinese su tre, «non basta più nella sua forma attuale». L'associazione auspica il «potenziamento di questo strumento, attraverso l’Iniziativa per il 10%».

Panoramica dei comuni e dei cantoni. Nuova stangata sulle casse malati: in Ticino il rincaro più alto

Panoramica dei comuni e dei cantoniNuova stangata sulle casse malati: in Ticino il rincaro più alto

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein

Altre notizie

Maltempo. Frana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

MaltempoFrana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

Avviso di scomparsa. Si cerca Franco Gambina

Avviso di scomparsaSi cerca Franco Gambina

Sanità. Il Governo ticinese «deplora» l'aumento dei premi di cassa malati

SanitàIl Governo ticinese «deplora» l'aumento dei premi di cassa malati