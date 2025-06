Temperature massime attorno a 33-34 Tipress

MeteoSvizzera prevede un periodo di canicola di livello 3 dalle 12.00 di oggi, venerdì, alle 20.00 di mercoledì 2 luglio nella Svizzera italiana, al di sotto degli 800 metri.

In pratica sei giorni con temperature medie giornaliere superiori ai 25 gradi. Quanto alle massime, il picco è previsto per sabato con 34 gradi.

Il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA), nel comunicato odierno, ricorda che in questo momento tutti devono proteggersi dal caldo: anche le persone che godono di buona salute possono soffrire forti disagi ed essere a rischio di sviluppare patologie gravi, quali il colpo di sole (o insolazione) e il colpo di calore.

Giova ricordare che il canton Ticino mette a disposizione un sito con maggiori informazioni sulla canicola.

Come comportarsi durante un periodo di canicola? Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole, creme solari, ecc.).

Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati.

Evitare gli sforzi fisici.

Non consumare bevande alcoliche.

Mangiare cibi rinfrescanti

.Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici. Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte.

Durante o dopo un’eventuale attività sportiva compensare la perdita di sali.

Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate.

Non lasciare persone o animali all'interno dell'auto.

Perché farà così caldo?

All’origine dell’ondata c’è l’espansione verso l’Europa centrale di una zona di alta pressione da sud-ovest che convoglierà verso il nostro Paese una massa d’aria nuovamente molto calda, che probabilmente farà registrare alcuni primati di temperatura in montagna.

Nel fine settimana l’isoterma di zero gradi, infatti, si spingerà fin verso i 5000 metri, un valore eccezionalmente elevato non solo per il mese di giugno.

Canicole di livello 3, e addirittura 4, come ricorda la RSI, si sono verificate negli due ultimi anni, la scorsa estate con un periodo eccezionalmente lungo di giornate torride tra luglio e agosto.