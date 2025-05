Via San Gottardo a due sensi ancora per due settimane archivio Ti-Press

Dal 2 giugno si potrà circolare solo a senso unico in salita per garantire la sicurezza sul cantiere per il sottopasso di Genzana. Ecco i percorsi alternativi per arrivare in centro città.

SwissTXT Sara Matasci

Per un anno la parte bassa di Via San Gottardo a Lugano, in zona stazione, sarà percorribile a senso unico e solo in salita. La modifica viaria, che obbligherà molti automobilisti diretti in centro città a cambiare abitudini, sarà in vigore dal 2 giugno e fino al giugno 2026.

La riorganizzazione stradale mira a garantire la massima sicurezza sul cantiere per il sottopasso di Genzana, nell’ambito del progetto StazLu1.

In una nota diffusa venerdì dal Cantone vengono suggeriti anche percorsi alternativi.

Agli utenti provenienti dall’A2 (uscita di Lugano Nord) e diretti verso Lugano Centro o Molino Nuovo si consiglia di percorrere la galleria Vedeggio-Cassarate. Gli utenti in arrivo dalla zona dell’Ospedale Civico e diretti a Loreto o Paradiso sono invitati a seguire via Torricelli, via Trevano e quindi risalire lungo via Zurigo.

Per chi proviene da Breganzona o dalla Crespera si consiglia Via Besso, che è pure raccomandata per chi è diretto a Loreto o Paradiso da altre zone.