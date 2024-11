Incidente a Brusino Arsizio. Keystone

Verserebbe in gravi condizioni, l’anziano protagonista di un incidente della circolazione giovedì alle ore 09.30 in via Confine a Brusino Arsizio.

Swisstxt

Stando alle prime informazioni, probabilmente a causa di un malore, l’uomo ha perso il controllo della sua auto che è terminata in una stazione di servizio a lato, contro una pompa di benzina.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e un elicottero della REGA per il trasporto all’Ospedale Civico di Lugano. Anche i pompieri del Mendrisiotto sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area.

La polizia ha provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato dal sinistro.

Swisstxt