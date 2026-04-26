Immagine d'illustrazione Polizia GR

Un motociclista svizzero di 23 anni, domiciliato nel Locarnese, ha riportato ferite giudicate serie in un incidente della circolazione avvenuto oggi, domenica, poco prima delle 12, in Valle Verzasca, in territorio di Lavertezzo.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia, il giovane stava percorrendo la strada cantonale in direzione di Sonogno con in sella una 21enne - anch'essa svizzera domiciliata nel Locarnese - quando, nell'affrontare una curva a destra, ha perso il controllo della due ruote, rovinando a terra in un'area di posteggio sterrata a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i Pompieri di Locarno, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il 23enne in elicottero all'ospedale.

E, come detto, in base a una prima valutazione medica ha riportato serie ferite, mentre la 21enne solo leggere ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico ed è stato riaperto poco prima delle 13.30.