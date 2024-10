Immagine d'illustrazione

Un grave incidente della circolazione, con esito letale, è avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 9.30, a Magadino.

sam Sara Matasci

Stando alla Polizia cantonale, un 58enne - automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese - circolava sulla strada cantonale in direzione di San Nazzaro quando ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore, andando dapprima a urtare un veicolo a lato della strada, per poi terminare la sua corsa in un riale.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Gambarogno nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver cercato di rianimare l'uomo, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.