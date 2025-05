L'esatta dinamica dell'accaduto resta ancora da stabilire (immagine d'archivio d'illustrazione). ©Ti-Press / Gabriele Putzu / Ti-Press

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 sulla strada Cantonale.

SwissTXT Antonio Fontana

Un motociclista ha riportato serie ferite in un incidente venerdì sera, intorno alle 21.30, a Contone. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, il 62enne svizzero circolava in direzione di Locarno quando, per motivi da stabilire, in fase di sorpasso e dopo aver urtato lo spartitraffico posto al centro della careggiata, ha perso il controllo del mezzo che è caduto a terra sbalzandolo dalla sella.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prestato le prime cure al centauro, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Sono intervenuti anche gli specialisti del Servizio Incidenti che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.