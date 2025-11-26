  1. Clienti privati
Ecco quanti Dalla perequazione finanziaria meno soldi al Ticino e ai Grigioni

26.11.2025 - 13:11

Palazzo federale
Palazzo federale

Come anticipato in giugno, per il 2025 il Ticino riceverà, a titolo di perequazione fra Cantoni «poveri» e «ricchi», 99 milioni di franchi, ossia 279 franchi per abitante (7,5 milioni in meno rispetto al 2024) e i Grigioni 210 milioni (1010 franchi per abitante, -16 milioni rispetto al 2024).

26.11.2025, 14:14

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale. Il 60% di questo importo è finanziato dalla Confederazione e il 40% restante dai Cantoni finanziariamente forti.

Zugo è il maggior contribuente netto con 467 milioni, seguito da Zurigo con quasi 390 milioni, Ginevra (378 milioni) e Svitto (248 milioni).

I maggiori beneficiari sono Berna (1,6 miliardi) e il Vallese (861 milioni).

