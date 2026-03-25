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Meteo Allerta di grado 3 per forti venti e valanghe, ecco in quali regioni del Ticino

Swisstxt

25.3.2026 - 17:02

Un pericolo di grado 3 per raffiche di vento in parte del Ticino e nella regione Bernina.
Un pericolo di grado 3 per raffiche di vento in parte del Ticino e nella regione Bernina.
sda

Nonostante la settimana sia iniziata con un tempo mite e soleggiato, come abbiamo anticipato l'inverno è tornato in Svizzera. In particolare, MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado 3 per il vento nel Bellinzonese, Luganese, Mendrisiotto e la regione del Bernina.

Alessia Moneghini

25.03.2026, 17:02

25.03.2026, 17:38

Le raffiche possono arrivare ad una velocità tra gli 80 e i 100 km/h in pianura. L'allerta è valida a partire dalle 15 di oggi, mercoledì, fino alle 15 di venerdì 27. La fase più intensa è prevista tra le 6 e le 18 di giovedì.

Le possibili conseguenze sono la rottura di rami e la caduta di alberi. Inoltre, oggetti di grandi dimensioni non ben fissati rischiano di venir portati via dal vento.

MeteoSvizzera raccomanda di evitare boschi, alberi e viali alberati. Inoltre consiglia, prima della tempesta, di fissare gli oggetti mobili e riavvolgere le tende da sole.

Allerta della Confederazione: forti venti. Livello 3 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su www.meteosvizzera.ch e su www.pericoli-naturali.ch oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allertamaltempo

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— MeteoSvizzera (@meteosvizzera.ch) 25 marzo 2026 alle ore 14:01

Il servizio di meteorologia elvetico ha anche diramato un'allerta di grado 3 per le valanghe in tutto il Sopraceneri e nel Luganese al di sopra dei 2000 metri. L'evento dovrebbe durare dalle 17 di oggi, mercoledì, fino alle 18 di domani, giovedì.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il bollettino valanghe e situazione nivologica dell'WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF al seguente link.

Inoltre potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

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