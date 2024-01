Novembre brillante per gli alberghi ticinesi Tipress

A novembre i pernottamenti alberghieri in Ticino hanno fatto un balzo dell’11%, a quota 95'000.

In aumento, seppur più contenuto anche i numeri nei Grigioni (+2,3% a quota 110'000). La crescita segue la tendenza generale degli alberghi svizzeri che hanno registrano un ritorno in forze degli ospiti stranieri, in controtendenza con i mesi precedenti.

Stando ai dati diffusi martedì dall’Ufficio federale di statistica (UST) nell’undicesimo mese dell’anno in Svizzera sono stati contati 2,3 milioni di pernottamenti, il 6,8% in più dello stesso periodo del 2022. I turisti stranieri hanno contribuito con un +12,5% (a 1,1 milioni).

Swisstxt