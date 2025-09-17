Un cacciatore perde la vita in una caduta sopra Personico

Alle ricerche ha partecipato anche la REGA Tipress

Un cacciatore, dato per disperso da ieri, martedì, è stato ritrovato morto mercoledì mattina, poco prima delle 10.30 in territorio di Personico, in Valle Leventina. A dare notizia del secondo infortunio mortale della giornata è la Polizia cantonale.

La vittima è un 84enne svizzero domiciliato nel Luganese. Il suo corpo è stata rinvenuto a un’altezza di circa 1’400 metri.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il cacciatore è caduto per diversi metri ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Le ricerche subito intraprese hanno coinvolto Polizia cantonale, la REGA ed il SAS.