Infortunio in montagna Un cacciatore perde la vita in una caduta sopra Personico

Swisstxt

17.9.2025 - 14:36

Alle ricerche ha partecipato anche la REGA
Tipress

Un cacciatore, dato per disperso da ieri, martedì, è stato ritrovato morto mercoledì mattina, poco prima delle 10.30 in territorio di Personico, in Valle Leventina. A dare notizia del secondo infortunio mortale della giornata è la Polizia cantonale.

SwissTXT

17.09.2025, 14:37

La vittima è un 84enne svizzero domiciliato nel Luganese. Il suo corpo è stata rinvenuto a un’altezza di circa 1’400 metri.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il cacciatore è caduto per diversi metri ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Le ricerche subito intraprese hanno coinvolto Polizia cantonale, la REGA ed il SAS.

