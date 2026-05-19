Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

L'avvocata Simonetta Perucchi Borsa è stata reintegrata come membro del Consiglio della magistratura ticinese.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, la decisione arriva dopo la sentenza del Tribunale federale del 23 aprile, che ha reso definitivo l'abbandono del procedimento penale. Il Ministero pubblico ticinese aveva abbandonato il procedimento a febbraio 2024.

Perucchi Borsa era accusata di falsità in documenti, riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e omissione di contabilità. Con l'abbandono definitivo del procedimento, il Consiglio della magistratura ha stralciato il provvedimento disciplinare nei confronti dell'avvocata.