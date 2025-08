Aggressione alla pensilina, la vittima è grave ma non in pericolo di morte

La pensilina di Lugano Ti-Press

Resta grave ma non in pericolo di morte l'uomo aggredito venerdì sera alla pensilina Botta di Lugano.

Le condizioni della vittima del pestaggio avvenuto nella tarda serata di venerdì alla pensilina firmata Mario Botta, lo snodo centrale della rete di autobus di Lugano, sono serie - secondo informazioni raccolte dalla RSI - la sua vita, tuttavia, non sarebbe in pericolo.

Sulla dinamica dell'accaduto non è emerso nulla di nuovo: la polizia nel pomeriggio di oggi, sabato, ha fatto sapere che le verifiche sono ancora in corso e che un comunicato ufficiale non sarà diffuso prima di domenica.

Secondo testimoni, la vittima - apparentemente ubriaca - è stata assalita da un gruppo di giovani in modo molto violento.