Pascoli minacciati dal lupo Ti-Press

Una gestione del lupo efficace e adeguata.

SwissTXT Swisstxt

E' quello che chiedono vari rappresentanti del mondo agricolo, e non solo, i quali si sono riuniti questo giovedì per una conferenza stampa a Bellinzona, organizzata dal Gruppo Territorio e Alpeggi.

Durante l’incontro con i media è stata anche presentata la raccolta firme per la petizione, indirizzata al Consiglio federale e al Consiglio di Stato ticinese, «Basta perdere tempo! Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino!».

Rivendicazioni che verranno ribadite durante la manifestazione in programma sabato 18 ottobre a Bellinzona.