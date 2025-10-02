  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Petizione contro attacchi del lupo: «Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino»

Swisstxt

2.10.2025 - 19:39

Pascoli minacciati dal lupo
Pascoli minacciati dal lupo
Ti-Press

Una gestione del lupo efficace e adeguata.

SwissTXT

02.10.2025, 19:39

02.10.2025, 19:51

E' quello che chiedono vari rappresentanti del mondo agricolo, e non solo, i quali si sono riuniti questo giovedì per una conferenza stampa a Bellinzona, organizzata dal Gruppo Territorio e Alpeggi.

Durante l’incontro con i media è stata anche presentata la raccolta firme per la petizione, indirizzata al Consiglio federale e al Consiglio di Stato ticinese, «Basta perdere tempo! Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino!».

Rivendicazioni che verranno ribadite durante la manifestazione in programma sabato 18 ottobre a Bellinzona.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Basilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti
Il primo ministro albanese prende in giro Trump parlando con Macron, ecco il video
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Altre notizie

Svizzera. In migliaia protestano a Losanna contro i tagli del Cantone

SvizzeraIn migliaia protestano a Losanna contro i tagli del Cantone

Ticino. I tagli cantonali preoccupano la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera

TicinoI tagli cantonali preoccupano la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera

Ticino. Presidio pacifico a Lugano per la «Global Sumud Flotilla»

TicinoPresidio pacifico a Lugano per la «Global Sumud Flotilla»

Sondaggio. In Ticino solo il 31% delle persone riesce a risparmiare, contro il 47% della media in Svizzera

SondaggioIn Ticino solo il 31% delle persone riesce a risparmiare, contro il 47% della media in Svizzera