TicinoPetizione contro attacchi del lupo: «Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino»
Swisstxt
2.10.2025 - 19:39
Una gestione del lupo efficace e adeguata.
E' quello che chiedono vari rappresentanti del mondo agricolo, e non solo, i quali si sono riuniti questo giovedì per una conferenza stampa a Bellinzona, organizzata dal Gruppo Territorio e Alpeggi.
Durante l’incontro con i media è stata anche presentata la raccolta firme per la petizione, indirizzata al Consiglio federale e al Consiglio di Stato ticinese, «Basta perdere tempo! Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino!».
Rivendicazioni che verranno ribadite durante la manifestazione in programma sabato 18 ottobre a Bellinzona.