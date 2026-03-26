Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. keystone

Come riportato dalla RSI, a Bellinzona è stata presentata una petizione contro l’introduzione della partecipazione ai costi delle cure a domicilio, prevista a partire dal 1° aprile.

SwissTXT Swisstxt

La nuova disposizione stabilisce che i pazienti dovranno versare 50 centesimi ogni cinque minuti di assistenza, con un tetto massimo di 15 franchi al giorno. Il provvedimento era stato approvato dal Gran Consiglio lo scorso dicembre.

A promuovere l’iniziativa è l’alleanza «Non è colpa dei pazienti», che riunisce diverse realtà tra cui ATTE, Pro Infirmis, organizzazioni sindacali e forze politiche della sinistra. La raccolta firme ha già superato quota 4’000 adesioni online.

Secondo i promotori, la misura rischia di spingere alcune persone a rinunciare alle cure necessarie. Di diverso avviso il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Raffaele De Rosa, che difende la decisione come necessaria per frenare l’aumento dei costi.

Ai microfoni della RSI ha inoltre sottolineato che un eventuale passo indietro spetta unicamente al Gran Consiglio.