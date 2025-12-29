  1. Clienti privati
Grigioni Niente più biglietti sull'autopostale, lanciata una petizione

Swisstxt

29.12.2025 - 12:27

Autopostale a Sorte (Mesolcina)
Autopostale a Sorte (Mesolcina)
Ti-Press (foto d'archivio)

Nei Grigioni è stata lanciata una petizione online contro la cessazione, in vigore dal 14 dicembre scorso, della vendita dei biglietti da parte dei conducenti sui bus di Autopostale.

SwissTXT

29.12.2025, 12:27

29.12.2025, 13:42

L'iniziativa, promossa una settimana fa, ha sinora raccolto oltre 8’000 firme.

Con l’introduzione del nuovo orario, nel cantone retico i ticket per viaggiare sui bus gialli si possono acquistare solo agli automatici o tramite strumenti digitali.

Il cambiamento, voluto per migliorare la puntualità, toccherà presto anche il Ticino.

Nel difendere la misura, Autopostale ha spiegato che i biglietti digitali sono sempre più richiesti e attualmente costituiscono il 75% di quelli venduti.

