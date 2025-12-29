Autopostale a Sorte (Mesolcina) Ti-Press (foto d'archivio)

Nei Grigioni è stata lanciata una petizione online contro la cessazione, in vigore dal 14 dicembre scorso, della vendita dei biglietti da parte dei conducenti sui bus di Autopostale.

L'iniziativa, promossa una settimana fa, ha sinora raccolto oltre 8’000 firme.

Con l’introduzione del nuovo orario, nel cantone retico i ticket per viaggiare sui bus gialli si possono acquistare solo agli automatici o tramite strumenti digitali.

Il cambiamento, voluto per migliorare la puntualità, toccherà presto anche il Ticino.

Nel difendere la misura, Autopostale ha spiegato che i biglietti digitali sono sempre più richiesti e attualmente costituiscono il 75% di quelli venduti.