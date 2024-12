In consegna una petizione contro i tagli alle scuole comunali previsti dal preventivo 2025. Tipress

Mercoledì prossimo una delegazione di ErreDiPi consegnerà al Consiglio di Stato una petizione firmata contro i tagli alle scuole comunali previsti dal preventivo del 2025.

Con la petizione i proponenti chiedono dapprima al Consiglio di Stato di rinunciare a queste misure di risparmio. Chiedono poi ai Comuni di opporsi fermamente a queste misure.

Domandano inoltre di prevedere, nel caso in cui il Consiglio di Stato non modificasse i propositi, di mettere in pratica, a livello comunale, le necessarie misure finanziarie per garantire la qualità dell’insegnamento e la presenza dei docenti specializzati.

