Calano le catture di cinghiali, camosci e caprioli, mentre aumentano quelle di cervi. Si possono così riassumere gli esiti della stagione di caccia alta in Ticino, terminata a fine settembre.
Per i camosci gli abbattimenti sono scesi dai 619 del 2024 a 463. In calo, da 389 a 239 esemplari, anche quelli di caprioli.
Netto aumento, invece, per le catture di cervi, passate infatti su base annua da 1’722 a 2’163 capi.
Quanto ai cinghiali, i capi catturati sono stati 284 a fronte dei 646 della stagione 2024.
A livello di infrazioni e sanzioni, si segnala una ventina di casi di ritiro di patenti per violazioni particolarmente gravi delle normative.