Ticino Nella caccia alta uccisi più cervi, meno cinghiali e camosci. Una ventina di patenti ritirate

Swisstxt

6.10.2025 - 10:58

Le catture stagionali di cervi, rispetto al 2024, sono aumentate da 1’722 a 2’163 capi
DT

Calano le catture di cinghiali, camosci e caprioli, mentre aumentano quelle di cervi. Si possono così riassumere gli esiti della stagione di caccia alta in Ticino, terminata a fine settembre.

SwissTXT

06.10.2025, 10:58

06.10.2025, 11:39

Per i camosci gli abbattimenti sono scesi dai 619 del 2024 a 463. In calo, da 389 a 239 esemplari, anche quelli di caprioli.

Netto aumento, invece, per le catture di cervi, passate infatti su base annua da 1’722 a 2’163 capi.

Quanto ai cinghiali, i capi catturati sono stati 284 a fronte dei 646 della stagione 2024.

A livello di infrazioni e sanzioni, si segnala una ventina di casi di ritiro di patenti per violazioni particolarmente gravi delle normative.

