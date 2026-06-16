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Più treni e bus Ticino e Lombardia rafforzano i collegamenti transfrontalieri. Ecco come

Swisstxt

16.6.2026 - 16:42

La firma tra Claudio Zali e Attilio Fontana
La firma tra Claudio Zali e Attilio Fontana
Regione Lombardia

Firmato a Milano un nuovo accordo tra Canton Ticino e Regione Lombardia. Previsti più collegamenti ferroviari, bus potenziati e integrazione tariffaria.

Redazione blue News

16.06.2026, 16:42

16.06.2026, 17:06

Canton Ticino e Regione Lombardia hanno firmato oggi, martedì, a Milano un accordo per rafforzare i collegamenti transfrontalieri.

L'intesa aggiorna quella del 2020 e punta sulla mobilità sostenibile e sull'integrazione tariffaria tra i due territori.

Tra le novità previste sul fronte ferroviario figurano il prolungamento della linea S10 fino a Merone-Erba, la trasformazione della S50 nella RE50 sulla tratta Varese-Malpensa e l'introduzione della nuova linea S90 verso Como e Molteno. La cadenza del treno RE80 tra Milano e Locarno sarà inoltre portata a 30 minuti.

L'accordo prevede anche biglietti e abbonamenti integrati tra Ticino e Lombardia, oltre allo sviluppo della bigliettazione digitale.

Previsto infine il potenziamento dei collegamenti autobus transfrontalieri tra Como, Varese e il Ticino, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alle stazioni ferroviarie.

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