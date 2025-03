Il Dipartimento ticinese del Territorio (DT) ha posto in consultazione, fino al 30 aprile, il Piano forestale cantonale 2025 (PFC). Repubblica e Cantone Ticino

Swisstxt

Si tratta dello strumento che concretizza la strategia e la politica forestale del Cantone, con l'obiettivo di definire le basi per far convivere in armonia il bosco e tutti gli interessi pubblici ad esso correlati.

Il primo PFC, risalente al 2007, fissava gli indirizzi forestali per il ventennio successivo. A 18 anni dalla sua entrata in vigore, indica una nota diffusa venerdì, si è constatata la necessità di una revisione, dettata anche da importanti cambiamenti intercorsi e nuove sfide.