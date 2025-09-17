  1. Clienti privati
Bellinzona Piazza Nosetto invasa da cartacce. Ecco di cosa si tratta

Swisstxt

17.9.2025 - 12:04

Un'azione di "guerrilla marketing"
Un'azione di "guerrilla marketing"
Città di Bellinzona

«L'hai buttata tu?»

SwissTXT

17.09.2025, 12:04

17.09.2025, 13:46

Il centro storico di Bellinzona, e in particolare Piazza Nosetto, mercoledì mattina si è svegliato sommerso dalle cartacce su cui campeggiava la frase «L'hai buttata tu?». Una situazione che ha suscitato molta curiosità.

A svelare il mistero è stata la stessa Città di Bellinzona qualche ora dopo, precisando che si è trattato di un'azione di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico.

Nel 2024 gli operai comunali hanno infatti raccolto 400 tonnellate di rifiuti nelle strade e piazze cittadine.

La campagna proseguirà venerdì 19 settembre con il Clean Up Day, che coinvolgerà 1’200 allievi delle scuole locali.

