«L'hai buttata tu?»

Il centro storico di Bellinzona, e in particolare Piazza Nosetto, mercoledì mattina si è svegliato sommerso dalle cartacce su cui campeggiava la frase «L'hai buttata tu?». Una situazione che ha suscitato molta curiosità.

A svelare il mistero è stata la stessa Città di Bellinzona qualche ora dopo, precisando che si è trattato di un'azione di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico.

Nel 2024 gli operai comunali hanno infatti raccolto 400 tonnellate di rifiuti nelle strade e piazze cittadine.

La campagna proseguirà venerdì 19 settembre con il Clean Up Day, che coinvolgerà 1’200 allievi delle scuole locali.