Il saluto di Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega, con il consigliere di Stato Norman Gobbi. © Ti-Press / Ti-Press

Dall’assemblea della Lega a Rivera il coordinatore conferma il sostegno interno alla proposta di scambio di dipartimenti tra i due consiglieri di Stato e rilancia l’iniziativa sui premi di cassa malati.

SwissTXT Sara Matasci

Domenica pomeriggio, la Lega dei Ticinesi si è riunita in assemblea a Rivera, in un momento delicato per il movimento, al centro delle critiche per la proposta di scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali.

Il coordinatore Daniele Piccaluga, intervistato dal Quotidiano della RSI, ha confermato che, pur non essendo formalmente all’ordine del giorno, il tema dell’arrocco è stato discusso.

«L’arrocco non era chiaramente un tema all’ordine del giorno, ma è inevitabile che ne abbiamo discusso. […] Abbiamo ricevuto un grande applauso da parte di tutta l’assemblea», ha spiegato.

La proposta, ha aggiunto, resta sul tavolo e sarà affrontata in una delle prossime riunioni di Governo. «Noi aspettiamo il Consiglio di Stato e, ovviamente, ci auspichiamo sia favorevole».

Premi di cassa malati deducibili? «Ci crediamo»

Altro tema centrale dell’incontro è stata l’iniziativa leghista per rendere deducibili fiscalmente i premi di cassa malati. Nonostante la bocciatura in Gran Consiglio, Piccaluga ha ribadito la volontà di portare avanti la campagna: «Ci crediamo e siamo convinti che per i Ticinesi, poter dedurre fiscalmente quello che pagano obbligatoriamente in cassa malati sia assolutamente corretto».

Alle critiche del consigliere di Stato Christian Vitta, secondo cui l’iniziativa favorirebbe i più abbienti e i frontalieri, Piccaluga ha risposto: «Chi gestisce le finanze fa i propri interessi e cerca di fare in modo che il Cantone spenda meno soldi possibili. Noi invece […] crediamo di fare del bene ai ticinesi che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese».