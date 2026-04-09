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A Varese Picchia un capotreno, arrestato un cittadino svizzero. Ecco perché l'ha aggredito

SDA

9.4.2026 - 09:00

Il treno su cui è avvenuto l'episodio proveniva dalla Svizzera.
Il treno su cui è avvenuto l'episodio proveniva dalla Svizzera.
keystone

Un cittadino svizzero di 39 anni è stato arrestato a Varese per aver aggredito un capotreno. 

Keystone-SDA

09.04.2026, 09:00

L'uomo, dopo essere stato invitato ad abbassare il volume del proprio cellulare, che disturbava gli altri viaggiatori, ha dapprima insultato il dipendente delle ferrovie e poi lo ha preso a pugni in faccia.

L'episodio, di cui riferisce l'agenzia italiana Adnkronos, risale alla fine dello scorso mese di marzo ed è avvenuto su un convoglio proveniente dalla Svizzera.

La vittima, accompagnata al pronto soccorso di Varese, è stata poi dimessa con 10 giorni di prognosi, mentre l'aggressore è stato trasferito in carcere.

Si tratta di un individuo con precedenti nella Confederazione.

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