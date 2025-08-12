  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Valle Onsernone Posate le pietre d'inciampo ai Bagni di Craveggia

Swisstxt

12.8.2025 - 16:46

Posa delle tre pietre d’inciampo per le vittime dei fascisti Federico Marescotti, Renzo Coen e Adriano Bianchi.
Posa delle tre pietre d’inciampo per le vittime dei fascisti Federico Marescotti, Renzo Coen e Adriano Bianchi.
KEYSTONE

Era l’ottobre del 1944 quando un gruppo di partigiani in cerca di rifugio fu sorpreso dai fascisti mentre era in attesa dell’autorizzazione per entrare in territorio svizzero, al confine tra la val Vigezzo e la val Onsernone.

SwissTXT

12.08.2025, 16:46

12.08.2025, 17:19

I fatti si svolsero ai Bagni di Craveggia. Ed è lì che oggi, martedì, sono state posate tre pietre d'inciampo in memoria di altrettanti partigiani.

L'iniziativa, promossa dal Gruppo per la memoria 1943-1945 con l'Associazione svizzera delle pietre d'inciampo, è la continuazione di un progetto iniziato un anno fa a Brissago con la posa di quattro pietre per la famiglia Gruenberger, respinta dalle autorità elvetiche e deportata ad Auschwitz.

Il tempio del benessere gratuito in fondo alla Valle Onsernone

Il tempio del benessere gratuito in fondo alla Valle Onsernone

20.09.2024

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Alisha Lehmann giocherà per il Como. Ma perché lasciare la blasonata e vincente Juventus?
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Autobus finisce contro una barriera e poi si ribalta, i passeggeri si liberano da soli

Altre notizie

Grigioni. L'impianto solare alpino a Sufers non verrà costruito

GrigioniL'impianto solare alpino a Sufers non verrà costruito

Locarno Film Festival. Ecco i vincitori di quest'anno del Locarno Open Doors

Locarno Film FestivalEcco i vincitori di quest'anno del Locarno Open Doors

Avviso di Polizia. Si cerca la 17enne Eva Martinez Mattei, sparita da Astano

Avviso di PoliziaSi cerca la 17enne Eva Martinez Mattei, sparita da Astano