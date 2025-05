Lo chaf Pietro Leemann KEYSTONE

Lo chef Pietro Leemann ritorna in Ticino per creare un ecovillaggio che promuove un dialogo aperto con il mondo.

Dopo aver lasciato il suo celebre ristorante «Joia», Pietro Leemann ha deciso di tornare alle sue radici in Ticino per avviare un progetto innovativo che combina cibo, spiritualità e comunità.

In un'intervista alla Rete Due della «RSI», lo chef ha descritto la sua visione per un luogo che non è un rifugio, ma uno spazio di dialogo globale.

L'Ecovillaggio Santuario Terra Vecchia Bordei sta prendendo forma tra le Centovalli, comprendendo un monastero, un centro spirituale e l'Osteria Giardino Bordei.

La cucina proposta sarà vegetariana, semplice e stagionale, con un forte rispetto per la terra e i suoi lavoratori. Leemann sottolinea che il centro non è isolato dal mondo, ma piuttosto un punto di incontro inclusivo dove arte, spiritualità e cibo si fondono.

L'orto del luogo fornirà gli ingredienti principali, con l'elemento vegetale al centro della proposta culinaria. Inaugurato il 15 aprile, il progetto include anche attività artistiche e meditative come laboratori, teatro e percorsi nella natura.