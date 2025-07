Doppio flash tipress

Un 34enne italiano è stato denunciato come pirata della strada dopo due gravi infrazioni in Ticino.

Swisstxt

Giovedì all'alba a Bedretto circolava a 110 km/h in una zona con limite 50. Poco dopo, sull'A2 a Cadempino, viaggiava a 96 km/h dove il limite era 80 per un cantiere.

La Polizia cantonale ha rilevato la prima infrazione alle 5 del mattino durante un controllo della velocità. La seconda è stata registrata verso le 8.30.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare il conducente, residente in provincia di Bergamo. L'uomo, che non potrà circolare in Svizzera, è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione.