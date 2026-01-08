Foto d'archivio tipress

Si tratta di gravi infrazioni al codice stradale che vengono al pettine a quattro anni dai fatti.

Pochi giorni fa una 36enne italiana è stata rintracciata e fermata, grazie a un’indagine condotta dalla polizia cantonale ticinese con le autorità italiane, per poi essere consegnata alla polizia di Lucerna che l’ha interrogata.

Infatti, nel dicembre 2021, l’automobilista italiana aveva sfrecciato attraverso la galleria del Sonnenberg (nel Canton Lucerna) sull’A2 a 146 km/h, quasi il doppio del limite fissato a 80 km/h.

Ora, a quattro anni di distanza, la donna ha dovuto versare una cauzione di diverse migliaia di franchi. Inoltre, le è stata ritirata la patente che è stata consegnata alle autorità italiane. Non potrà guidare in Svizzera.