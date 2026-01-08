  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Conseguenze pesanti Pirata della strada nel 2021, ma fermata nel 2026

Swisstxt

8.1.2026 - 15:31

Foto d'archivio
Foto d'archivio
tipress

Si tratta di gravi infrazioni al codice stradale che vengono al pettine a quattro anni dai fatti.

Igor Sertori

08.01.2026, 15:31

08.01.2026, 15:41

Pochi giorni fa una 36enne italiana è stata rintracciata e fermata, grazie a un’indagine condotta dalla polizia cantonale ticinese con le autorità italiane, per poi essere consegnata alla polizia di Lucerna che l’ha interrogata.

Infatti, nel dicembre 2021, l’automobilista italiana aveva sfrecciato attraverso la galleria del Sonnenberg (nel Canton Lucerna) sull’A2 a 146 km/h, quasi il doppio del limite fissato a 80 km/h.

Ora, a quattro anni di distanza, la donna ha dovuto versare una cauzione di diverse migliaia di franchi. Inoltre, le è stata ritirata la patente che è stata consegnata alle autorità italiane. Non potrà guidare in Svizzera. 

I più letti

Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Turisti svizzeri bloccati su un'isola yemenita, ma il DFAE non li rimpatrierà
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Altre notizie

Incentivo verde. Energia rinnovabile, in Ticino un prezzo minimo per i produttori privati

Incentivo verdeEnergia rinnovabile, in Ticino un prezzo minimo per i produttori privati

Grigioni. I carnevali mesolcinesi reagiscono alla tragedia di Crans-Montana

GrigioniI carnevali mesolcinesi reagiscono alla tragedia di Crans-Montana

Mobilità. Lavori sulla Cadenazzo-Gallarate, treni sostituiti o deviati

MobilitàLavori sulla Cadenazzo-Gallarate, treni sostituiti o deviati