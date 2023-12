Costerà 3,5-4 milioni Comune di Grono

Il Consiglio comunale di Grono ha approvato mercoledì sera, con 15 voti contro nessuno, il credito da 85'000 franchi per la progettazione della piscina comunale in località Bosciolit, dove oggi si trova uno dei due campi da calcio del comune.

La demolizione del Centro Vera per far spazio al nuovo tracciato della A13 aveva lasciato un vuoto e un primo progetto di Centro sportivo regionale del Moesano si era arenato.

Questo, come spiegato nelle scorse settimane alla RSI dal sindaco Samuele Censi, prevede un investimento di 3,5-4 milioni per una piscina da 25 metri, uno spazio per le attività acquatiche e una vasca per i bambini.

Swisstxt