Sequestrato Pitone reale scoperto in un'auto nel Locarnese durante un controllo notturno

Sara Matasci

29.8.2025

La scatola con dentro il serpente
La scatola con dentro il serpente
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (USDC)

Nel Locarnese gli agenti della dogana hanno sequestrato, la scorsa settimana, il rettile privo di autorizzazione CITES.

Sara Matasci

29.08.2025, 10:51

29.08.2025, 11:00

Fermati con un pitone reale vivo nell’auto: è quanto accaduto a due cittadini italiani di 24 e 30 anni, bloccati la scorsa settimana dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) durante un controllo notturno nei pressi di Madonna di Ponte, nel Locarnese.

I due hanno attraversato il confine con il rettile senza la necessaria autorizzazione CITES.

L’animale, lungo circa un metro e acquistato in Italia il giorno precedente, si trovava in una scatola appoggiata sulle gambe del passeggero. È stato sequestrato, trattandosi di una specie protetta per la cui importazione serve l’autorizzazione specifica.

Nel corso della verifica è inoltre emerso che l’auto viaggiava con targhe italiane, sebbene il conducente fosse domiciliato in Ticino. Per questo motivo è stato imposto lo sdoganamento del veicolo.

