La scatola con dentro il serpente Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (USDC)

Nel Locarnese gli agenti della dogana hanno sequestrato, la scorsa settimana, il rettile privo di autorizzazione CITES.

Fermati con un pitone reale vivo nell’auto: è quanto accaduto a due cittadini italiani di 24 e 30 anni, bloccati la scorsa settimana dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) durante un controllo notturno nei pressi di Madonna di Ponte, nel Locarnese.

I due hanno attraversato il confine con il rettile senza la necessaria autorizzazione CITES.

L’animale, lungo circa un metro e acquistato in Italia il giorno precedente, si trovava in una scatola appoggiata sulle gambe del passeggero. È stato sequestrato, trattandosi di una specie protetta per la cui importazione serve l’autorizzazione specifica.

Nel corso della verifica è inoltre emerso che l’auto viaggiava con targhe italiane, sebbene il conducente fosse domiciliato in Ticino. Per questo motivo è stato imposto lo sdoganamento del veicolo.