Pizzo Badile Keystone (foto d'archivio)

Mercoledì un 49enne, cittadino della Repubblica Ceca, è precipitato dal Pizzo Badile, in Bregaglia, al confine con l'Italia. L’escursionista è morto sul colpo.

Swisstxt

L'uomo era salito sulla cima insieme a un suo amico martedì, dove avevano bivaccato. Il giorno seguente, in mattinata, avevano iniziato la discesa sul versante nord, e, attorno alle 11.30, il 49enne è precipitato da un'altitudine di oltre 2'900 metri sul livello del mare, fino al ghiacciaio Vadrec dal Cengal.

La Polizia cantonale dei Grigioni si occuperà delle verifiche relative al caso in collaborazione con la Procura pubblica.