A causa della scarsità di precipitazioni nevose sei aziende attive nel centro dei Grigioni e in Surselva legate ad impianti sciistici hanno richiesto l'indennità per lavoro ridotto all'Ufficio grigionese per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UIAML).
SwissTXT
21.01.2026, 15:50
Swisstxt
«Complessivamente sarebbero interessati circa 100 lavoratori», ha detto il capo dell'Ufficio cantonale Gian Reto Caduff, confermando la notizia anticipata ieri da RSI. Nei due anni precedenti nessuna ditta aveva richiesto l'indennità per il lavoro ridotto legato alle condizioni meteorologiche. Quest'anno però in molti impianti di risalita diverse piste sono ancora chiuse per carenza di neve.
