Vedere locali così vandalizzati fa male.

Karin Valenzano condanna l'occupazione dell'ex discoteca Le Cap al capo San Martino: « Questi atti di forza fanno perdere consenso e allontanano le soluzioni. Stavamo discutendo per cercare di capire in quali termini trovare una soluzione». La replica del Molino arriva con un comunicato: «il degrado è nei cervelli di chi vede solo le bottiglie rimaste per terra (e che, se ci davate il tempo, avremmo anche ripulito)». Gli autogestiti accusano la municipale di Lugano di ipocrisia per avere condotto «una farsa volta solo a risolvere l'occupazione delle ex scuole di Viganello».

