L'attenzione, quest'anno, è rivolta in particolare ai motociclisti. KEYSTONE

Con l’arrivo della bella stagione, la Polizia cantonale torna a promuovere la campagna «Strade sicure», concentrandosi in particolare sulla circolazione dei veicoli a due ruote e richiamando gli utenti a una guida responsabile.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, l’invito rivolto ai motociclisti è chiaro: indossare sempre un equipaggiamento protettivo adeguato, anche per spostamenti brevi, controllare regolarmente le condizioni del proprio mezzo e adottare uno stile di guida attento e lungimirante.

Un’attenzione particolare è richiesta soprattutto nei contesti urbani, dove il traffico può risultare più complesso.

Nel 2025, in Ticino, si sono verificati 470 incidenti con il coinvolgimento di almeno una moto; in oltre la metà dei casi, i conducenti hanno riportato conseguenze.