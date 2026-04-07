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News La Polizia cantonale rilancia la campagna «Strade sicure»

Swisstxt

7.4.2026 - 11:19

L'attenzione, quest'anno, è rivolta in particolare ai motociclisti.
L'attenzione, quest'anno, è rivolta in particolare ai motociclisti.
KEYSTONE

Con l’arrivo della bella stagione, la Polizia cantonale torna a promuovere la campagna «Strade sicure», concentrandosi in particolare sulla circolazione dei veicoli a due ruote e richiamando gli utenti a una guida responsabile.

Redazione blue News

07.04.2026, 11:19

07.04.2026, 11:24

Come riporta la RSI, l’invito rivolto ai motociclisti è chiaro: indossare sempre un equipaggiamento protettivo adeguato, anche per spostamenti brevi, controllare regolarmente le condizioni del proprio mezzo e adottare uno stile di guida attento e lungimirante.

Un’attenzione particolare è richiesta soprattutto nei contesti urbani, dove il traffico può risultare più complesso.

Nel 2025, in Ticino, si sono verificati 470 incidenti con il coinvolgimento di almeno una moto; in oltre la metà dei casi, i conducenti hanno riportato conseguenze.

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