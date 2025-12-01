  1. Clienti privati
Ecco di cosa si tratta La polizia ripropone l'operazione PREVENA per aumentare la sicurezza nel periodo di Natale

Swisstxt

1.12.2025 - 10:06

L'operazione di prevenzione è attuata dalla polizia da 18 anni.
Tipress

Le giornate sono più buie e, in vista del Natale, in città e nei centri commerciali c'è più gente. Una situazione che può offrire più opportunità a chi intende commettere furti. Ecco allora che scatta l'operazione PREVENA della polizia cantonale ticinese.

SwissTXT

01.12.2025, 10:06

01.12.2025, 10:23

Durante dicembre aumenterà la presenza di agenti nelle aree urbane e in quelle commerciali, con pattuglie più visibili nelle ore diurne e, in alcune giornate, anche nelle fasce pomeridiane e serali.

Da oltre 18 anni, l'operazione mira a tutelare la popolazione in un periodo particolarmente sensibile, rafforzando la cultura della prevenzione e promuovendo comportamenti attenti e responsabili.

