Le giornate sono più buie e, in vista del Natale, in città e nei centri commerciali c'è più gente. Una situazione che può offrire più opportunità a chi intende commettere furti. Ecco allora che scatta l'operazione PREVENA della polizia cantonale ticinese.

Durante dicembre aumenterà la presenza di agenti nelle aree urbane e in quelle commerciali, con pattuglie più visibili nelle ore diurne e, in alcune giornate, anche nelle fasce pomeridiane e serali.

Da oltre 18 anni, l'operazione mira a tutelare la popolazione in un periodo particolarmente sensibile, rafforzando la cultura della prevenzione e promuovendo comportamenti attenti e responsabili.