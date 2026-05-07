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Malumori in seno al corpo Audit esterno sul clima di lavoro nella Polizia cantonale ticinese

Swisstxt

7.5.2026 - 11:24

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE

Una società esterna specializzata, la Ecoplan di Berna, realizzerà un audit indipendente sul clima di lavoro nella Polizia cantonale ticinese.

Redazione blue News

07.05.2026, 11:24

07.05.2026, 11:29

Il Consiglio di Stato ha deciso nella seduta settimanale di commissionare il rapporto, in seguito alle discussioni e agli atti parlamentari degli ultimi mesi concernenti i malumori in seno al corpo.

Problemi evidenziati inizialmente da un sondaggio promosso dai sindacati e presentato nell’ottobre dello scorso anno.

La relazione dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2026 e servirà da base per orientare eventuali misure.

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