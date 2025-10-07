Sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare gli accertamenti del caso (immagine d'archivio). KEYSTONE

Uno scalatore è caduto da una parete di roccia a Ponte Brolla e si è ferito.

SwissTXT Swisstxt

Intorno alle 15:30 è giunto in suo soccorso un elicottero della REGA. Lo scalatore è stato dapprima stabilizzato e in seguito recuperato con l’argano. È stato poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano.

Le ferite riportate dallo scalatore non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare gli accertamenti del caso.