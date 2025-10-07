Intervenuta la REGAPonte Brolla, incidente di arrampicata
7.10.2025 - 17:23
Uno scalatore è caduto da una parete di roccia a Ponte Brolla e si è ferito.
07.10.2025, 17:23
07.10.2025, 17:47
Intorno alle 15:30 è giunto in suo soccorso un elicottero della REGA. Lo scalatore è stato dapprima stabilizzato e in seguito recuperato con l’argano. È stato poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano.
Le ferite riportate dallo scalatore non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare gli accertamenti del caso.