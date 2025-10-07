  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intervenuta la REGA Ponte Brolla, incidente di arrampicata

Swisstxt

7.10.2025 - 17:23

Sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare gli accertamenti del caso (immagine d'archivio).
Sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare gli accertamenti del caso (immagine d'archivio).
KEYSTONE

Uno scalatore è caduto da una parete di roccia a Ponte Brolla e si è ferito.

SwissTXT

07.10.2025, 17:23

07.10.2025, 17:47

Intorno alle 15:30 è giunto in suo soccorso un elicottero della REGA. Lo scalatore è stato dapprima stabilizzato e in seguito recuperato con l’argano. È stato poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano.

Le ferite riportate dallo scalatore non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto è giunta anche la Polizia per effettuare gli accertamenti del caso.

I più letti

Mosca avverte Trump: «I missili a Kiev porterebbero ad una seria escalation nel conflitto»
Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show
Giorgia Palmas derubata sul Frecciarossa: ecco cos'è successo
A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?

Altre notizie

Giustizia. 71enne del Bellinzonese a processo per abusi su fisioterapista

Giustizia71enne del Bellinzonese a processo per abusi su fisioterapista

Grigioni. SMS intimi con impiegata, un dirigente di GastroGraubünden si dimette

GrigioniSMS intimi con impiegata, un dirigente di GastroGraubünden si dimette

Ecco il motivo. Philipp Wilhelm, landamano di Davos, si ritira dal Gran Consiglio

Ecco il motivoPhilipp Wilhelm, landamano di Davos, si ritira dal Gran Consiglio

Gran Consiglio. Appalti pubblici ticinesi, ok agli interinali

Gran ConsiglioAppalti pubblici ticinesi, ok agli interinali