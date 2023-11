Una confisca smontata dalla Cassazione ANSA

Una confisca sproporzionata, secondo i giudici italiani della Cassazione hanno restituito i 17’000 euro confiscati a uno spacciatore dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso.

Il pusher, secondo quanto riporta La Provincia di Como, era stato sorpreso a vendere due dosi di cocaina a un giovane svizzero. L’uomo, 26 anni, albanese, era finito in carcere nel dicembre 2022.

I soldi, assieme ad altri 60 grammi di stupefacente, erano stati rinvenuti dai militari nel Bed and Breakfast di Como dove alloggiava.

La Cassazione ha ritenuto però che la confisca del denaro in quanto profitto del reato può essere motivata solo in proporzione allo spaccio di droga e non alla detenzione.

