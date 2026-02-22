  1. Clienti privati
Grigioni Pontresina, il 25enne disperso è stato trovato morto sotto una valanga

Swisstxt

22.2.2026 - 16:40

La regione dove è stato ritrovato il corpo.
La regione dove è stato ritrovato il corpo.
polizia Grigioni

Il corpo del 25enne italiano disperso da cinque giorni nella regione di Pontresina è stato ritrovato domenica mattina: il giovane è morto sotto una valanga durante un'escursione in solitaria.

Redazione blue News

22.02.2026, 16:40

Il 25enne italiano appassionato di sport invernali, scomparso da cinque giorni nella zona di Pontresina, ha perso la vita sotto una valanga, con ogni probabilità già mercoledì.

Il giovane si era avventurato da solo per un'escursione a circa 2'700 metri di altitudine.

Il corpo è stato rinvenuto domenica mattina, come comunicato dalla polizia cantonale grigionese, impegnata nelle ricerche insieme al CAS, supportata da unità cinofile e dagli elicotteri della REGA e di Heli Bernina.

L'allarme era stato lanciato attorno alle 10 di giovedì, quando non si avevano più notizie del giovane, originario di Napoli e impiegato presso un albergo di St. Moritz.

