Posata la prima pietra delle nuove Officine ad Arbedo-Castione, Rossini: La posa simbolica della prima pietra delle nuove Officine ad Arbedo-Castione, con (da sinistra): Vincent Ducrot, CEO delle FFS, Luigi Decarli, sindaco di Arbedo-Castione, Mario Branda, sindaco di Bellinzona, e Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato. Immagine: KEYSTONE Alla posa hanno partecipato: (da sinistra): Vincent Ducrot, CEO delle FFS SBB CFF FFS, Claudio Zali, consigliere di Stato, Luigi Decarli, sindaco di Arbedo-Castione, Raffaele De Rosa, consigliere di Stato, Marina Carobbio-Guscetti, consigliera di Stato, Mario Branda, sindaco di Bellinzona, Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato, e Christian Vitta, consigliere di Stato. Immagine: KEYSTONE Federico Rossini e il suo team insieme al CEO Ducrot. Immagine: F.R. Il momento del discorso di Norman Gobbi, presidente del Governo ticinese. Immagine: KEYSTONE Il momento del discorso di Vincent Ducrot, CEO of SBB CFF FFS. Immagine: . Mario Branda, Norman Gobbi e Vincent Ducrot, all'arrivo sul sito delle nuove Officine ad Arbedo-Castione. Immagine: KEYSTONE Vista panoramica aerea ripresa da un drone del cantiere delle future Officine FFS ad Arbedo-Castione. Immagine: KEYSTONE Ecco come si presenteranno le nuove Officine ad Arbedo-Castione. Immagine: ffs.ch Posata la prima pietra delle nuove Officine ad Arbedo-Castione, Rossini: La posa simbolica della prima pietra delle nuove Officine ad Arbedo-Castione, con (da sinistra): Vincent Ducrot, CEO delle FFS, Luigi Decarli, sindaco di Arbedo-Castione, Mario Branda, sindaco di Bellinzona, e Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato. Immagine: KEYSTONE Alla posa hanno partecipato: (da sinistra): Vincent Ducrot, CEO delle FFS SBB CFF FFS, Claudio Zali, consigliere di Stato, Luigi Decarli, sindaco di Arbedo-Castione, Raffaele De Rosa, consigliere di Stato, Marina Carobbio-Guscetti, consigliera di Stato, Mario Branda, sindaco di Bellinzona, Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato, e Christian Vitta, consigliere di Stato. Immagine: KEYSTONE Federico Rossini e il suo team insieme al CEO Ducrot. Immagine: F.R. Il momento del discorso di Norman Gobbi, presidente del Governo ticinese. Immagine: KEYSTONE Il momento del discorso di Vincent Ducrot, CEO of SBB CFF FFS. Immagine: . Mario Branda, Norman Gobbi e Vincent Ducrot, all'arrivo sul sito delle nuove Officine ad Arbedo-Castione. Immagine: KEYSTONE Vista panoramica aerea ripresa da un drone del cantiere delle future Officine FFS ad Arbedo-Castione. Immagine: KEYSTONE Ecco come si presenteranno le nuove Officine ad Arbedo-Castione. Immagine: ffs.ch

Si è tenuto venerdì mattina un momento molto simbolico che dà il via ufficialmente ai lavori di costruzione del Nuovo stabilimento industriale ferroviario, che entrerà in servizio presumibilmente a metà 2028. Ne abbiamo parlato con il capoprogetto Federico Rossini, che ci ha spiegato anche cosa significa lavorare con così tante persone e cosa si prova a ricevere delle opposizioni o dei ricorsi.

Hai fretta? blue News riassume per te Si è tenuta venerdì mattina, sul sito di Arbedo-Castione, la posa della prima pietra del nuovo stabilimento industriale ferroviario delle FFS.

Era il 15 novembre del 2023 quando l'Ufficio federale dei trasporti rilasciò l'approvazione dei piani per le nuove Officine, dal costo di 755 milioni di franchi, dove le FFS svolgeranno lavori di manutenzione di treni viaggiatori con circa 360 collaboratori e 80 apprendisti.

«Indicativamente 500 persone sono state attive sul progetto dal 2020 ad oggi. A queste si aggiunge il personale delle imprese di costruzione e anche in questo caso saremo sulle 500 unità, ma non nello stesso momento sul cantiere», ci spiega il capoprogetto Federico Rossini.

Nel complesso sono giunte 24 opposizioni al progetto, ma si è arrivati a un solo ricorso.

«La messa in esercizio delle nuove Officine è ora prevista presumibilmente per metà 2028», ci informa il 43enne. Mostra di più

«Abbiamo già vissuto e festeggiato traguardi importanti, ma questo è ovviamente più significativo di altri»: così Federico Rossini, capoprogetto generale delle nuove Officine FFS, parlando della posa della prima pietra del nuovo stabilimento industriale ferroviario che sorgerà ad Arbedo-Castione.

Un momento altamente simbolico che si è tenuto questa mattina, venerdì 5 settembre 2025, alla presenza in loco, tra gli altri, di esponenti della direzione delle Ferrovie federali svizzere (FFS), tra cui il CEO Vincent Ducrot, delle autorità comunali, con i sindaci di Arbedo-Castione e di Bellinzona, Luigi Decarli e Mario Branda, e cantonali, con il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi.

Rossini è conscio che quando si è coinvolti in un progetto con un ruolo chiave, come il suo, si ha sempre il pensiero a un orizzonte più lontano nel tempo e magari si fa fatica a godersi il momento: «Ma oggi la testa è tutta rivolta al presente e provo tanta felicità per tutti i collaboratori che hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo», ci dice.

E proprio per poter festeggiare al meglio questo risultato, la prossima settimana è in programma una cena per tutti i collaboratori FFS, consulenti esterni e ditte che hanno collaborato e collaboreranno al progetto.

«Sarà un momento di festa con una cena a base di risotto e luganighe preparato dalla Società carnevale di Castione. Non vedo l'ora, sarà un ottimo momento per ringraziare tutti quanti», ci confida il 43enne.

Le tempistiche per l’edificazione delle Nuove Officine

Ma torniamo a oggi o, meglio, all’inizio. Era il 15 novembre del 2023 quando l'Ufficio federale dei trasporti rilasciò l'approvazione dei piani per le nuove Officine di Arbedo-Castione, dal costo di 755 milioni di franchi, dove le FFS svolgeranno lavori di manutenzione di treni viaggiatori con circa 360 collaboratori e 80 apprendisti.

Chi è Federico Rossini? Sposato e padre di tre figli, Federico Rossini lavora alle FFS dal 2016, quando dirigeva progetti per la divisione Infrastruttura. Passato agli Immobili nel marzo 2020, è ora capoprogetto generale sia del Nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione che per lo smantellamento delle Officine di Bellinzona. Prima d'entrare alle FFS, era ingegnere presso Edy Toscano SA (oggi AFRY), BRC SA ed EcoControl SA. Ha iniziato con un apprendistato di selvicoltore all'istituto federale WSL e ha ottenuto un Bachelor in Ingegneria ambientale (Lullier, Ginevra), un Bachelor in Ingegneria civile (Lugano) e una certificazione in Project management IPMA C all'International Project Management Association. Nel 2025 conclude un CAS in Gestion d'équipe all'HEC Losanna. Svolge il ruolo di esperto per la Scuola specializzata superiore di tecnica (SSST) di Bellinzona e insegna Project Management.

Già 2 anni fa, quindi, son stati svolti i primi lavori preparatori, l’inserimento di due scambi provvisori sulla linea principale, la realizzazione di diversi nuovi attraversamenti infrastrutturali sotto la linea ferroviaria principale, le scarifiche del suolo e la preparazione di una parte dei terreni interessati dal progetto e la posa e installazione di un nuovo edificio di tecnica ferroviaria, che ospiterà il nuovo impianto di gestione del traffico ferroviario con tecnologia ETCS livello 2.

A inizio dicembre 2024, poi, sono stati messi in esercizio i binari del fascio 600, che permettono di deviare l’accesso dei treni destinati alla centrale Coop da nord, liberando la stazione di Arbedo-Castione e permettendo quindi l’inizio degli importanti lavori di adattamento dell’impianto ferroviario, che si concluderanno con la messa in esercizio del NSIF.

Da inizio 2025 sono cominciati pure quelli di realizzazione dei fasci binari che serviranno il nuovo stabilimento.

Infine nel mese di giugno hanno preso il via i primi lavori veri e propri per l’edificazione del nuovo stabilimento industriale.

Tra questi quelli di installazione del cantiere, lo scavo dei piani interrati, delle fondazioni, così come l’esecuzione del sotterraneo del futuro impianto di lavaggio treni. Nei prossimi mesi sarà così possibile svolgere i primi getti di calcestruzzo.

Il collaudo dello stabile è previsto a giugno 2028, quando gradualmente prenderà il via il trasferimento dalle attuali Officine di Bellinzona al Nuovo stabilimento industriale ferroviario.

Un progetto complesso che necessità di numerosi lavoratori

Un progetto complesso, dunque, che richiede tanta tecnica, tanta manualità, tanto materiale e, soprattutto, anche numerosi lavoratori impegnati nel svolgere le diverse mansioni.

Ma quante persone hanno dunque lavorato e stanno tutt’ora lavorando al progetto delle nuove Officine? «È una domanda per certi versi complessa», ci risponde il capoprogetto, che prova comunque a fornirci dei numeri.

«Ritengo che, indicativamente, 500 persone siano state attive sul progetto dal 2020 ad oggi. A queste si aggiunge il personale delle imprese di costruzione e anche in questo caso saremo sulle 500 unità, ma non nello stesso momento sul cantiere».

Nel conteggio, precisa, non rientrano però tutte quelle persone dei servizi comunali, cantonali e federali che sono coinvolti nei progetti, come, ad esempio, il personale dell'Ufficio federale dei trasporti, dei servizi di protezione dell'ambiente del Canton Ticino o ancora i tecnici comunali.

Sono numeri molto importanti e quindi è d’obbligo un’altra domanda: cosa significa dover gestire un team così importante di persone? «È decisamente un bel piacere perché si hanno a disposizione tutte le competenze per poter svolgere al meglio il lavoro».

Rossini però non nega che ci sono state anche delle difficoltà: «L'inizio è stato complesso, ci son stati momenti impegnativi sia a livello progettuale, sociale (con l’arrivo del Covid), ma anche umano».

«Ma con il tempo ho migliorato alcuni aspetti di gestione e oggi il team lavora molto bene assieme e io sono estremamente soddisfatto del loro lavoro», aggiunge con il sorriso.

Federico Rossini e il suo team insieme al CEO Ducrot. F.R.

Da 24 opposizioni un solo ricorso, che ha ritardato il progetto di 6 mesi

Per quanto un team possa lavorare bene, però, a volte i problemi possono giungere dall’esterno. E stiamo pensando alle varie opposizioni e ai ricorsi ricevuti dal progetto, nelle sue differenti fasi.

Rossini ci spiega che alcune opposizioni e un ricorso (concerne il compenso agricolo a Biasca) sono arrivati già a livello di procedura di approvazione dei piani, ossia con l’uscita della domanda di costruzione a livello federale per progetti ferroviari, ma fortunatamente non hanno avuto nessun influsso sulle tempistiche del progetto.

Questo perché «delle opposizioni erano ampiamente prevedibili e il tempo per la loro evasione è sempre riservato», illustra il 43enne.

L'unico ricorso che ha generato un ritardo è stato quello del giugno 2024 contro la decisione di delibera dell'appalto concernente la costruzione dello stabile.

«Ma siamo stati abbastanza fortunati perché il tribunale ha preso una decisione in soli 6 mesi. Purtroppo però questo ritardo non è recuperabile e dunque la messa in esercizio delle nuove Officine è ora prevista presumibilmente per metà 2028», ci dice il capoprogetto.

Rossini ci tiene comunque a precisare che «le opposizioni e i ricorsi sono ormai una parte onnipresente nei progetti». Ma aggiunge anche che «obiettivamente è stato pure piacevole trattare alcune opposizioni perché hanno portato elementi positivi al progetto».

Ad ogni modo, da 24 opposizioni si è arrivati a un solo ricorso. «Questo significa che siamo riusciti a soddisfare la grande maggioranza di coloro che hanno sollevato criticità. E ne siamo molto soddisfatti», precisa visibilmente contento il nostro interlocutore.

Ma perché la necessità di nuove Officine?

Il nuovo stabilimento, lo ricordiamo, sostituirà quello esistente a Bellinzona, non più sufficiente per rispondere alle esigenze di manutenzione del materiale rotabile.

O, come ci spiega meglio Rossini, «la società cambia e con essa il trasporto ferroviario. Il traffico Nord-Sud è in aumento, così come quello a livello regionale. È essenziale avere, al margine delle linee interessate (Chiasso - Basilea - Zurigo), un punto dove eseguire la manutenzione degli elettrotreni. Castione si trova in un punto strategico e potrà svolgere egregiamente questo compito».

Ma ora lasciamo giustamente il 43enne ai festeggiamenti per la posa della prima pietra, anche perché poi ha pure altri progetti in programma per la giornata: «Questa sera si sale ai monti, la stagione venatoria inizia sabato mattina alle 6. Tempistica perfetta direi».

«Ma - conclude - interrompo volentieri le mie vacanze per la cena con i collaboratori della settimana prossima!».