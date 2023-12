La carta in uso in Valposchiavo Associazioni Artigiani e Commercianti

Associazione Artigiani e Commercianti Valposchiavo, un sistema di acquisti che vede già una trentina di esercizi commerciali affiliati.

Dal 1° dicembre è arrivata in Valposchiavo «equa», la carta prepagata sviluppata dall’ «In Valposchiavo l’economia si fa insieme» è lo slogan dell’operazione che pare già piacere in questi primi giorni di lancio. Questo buono è valido in oltre trenta attività che vanno dalla ristorazione, alle panetterie, passando per l’abbigliamento e può essere anche utilizzato come carta regalo. Il programma parte in un periodo proficuo per gli acquisti, ma secondo l’associazione sopravvivrà anche dopo le feste natalizie.

Swisstxt