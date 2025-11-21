  1. Clienti privati
Locarno Pozzi di captazione alla Morettina, avviato il cantiere

Swisstxt

21.11.2025 - 15:48

Obiettivo, avere un approvvigionamento sicuro
Tipress

Con l’avvio del cantiere dei nuovi pozzi di captazione alla Morettina, Locarnese Ente Acqua (LEA) compie un passo decisivo all’interno della propria visione di lungo periodo.

SwissTXT

21.11.2025, 15:48

21.11.2025, 16:19

Lo scopo, ricorda la LEA in un comunicato diffuso venerdì, «garantire al Locarnese un approvvigionamento idrico sicuro, resiliente e sostenibile».

Il nuovo impianto permetterà di captare fino a 24'000 litri al minuto d’acqua a circa 80 metri di profondità, assicurando una maggiore protezione rispetto agli inquinanti superficiali.

La futura stazione di pompaggio comprenderà due vasche di accumulo da 500 metri cubi ciascuna e sistemi di automazione avanzati.

