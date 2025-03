Immagine illustrativa. KEYSTONE

Oggi, lunedì, poco dopo le 15 a Faido in Via Birreria un parapendista è precipitato una decina di metri, riportando ferite serie. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia stabilirà, un 57enne cittadino svizzero del Canton Basilea Campagna ha avuto dei problemi nella fase di atterraggio, precipitando da un'altezza di circa 10 metri in un prato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 57enne ha riportato serie ferite.