  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Precipitato un elicottero a Mezzovico, sei persone ferite

Alessia Moneghini

4.5.2026

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Rega (foto simbolica).
Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Rega (foto simbolica).
sda

Oggi, lunedì, alle 17:00 un elicottero privato è precipitato dietro la zona industriale di Mezzovico, in un prato delimitato dal bosco. Le informazioni sono ancora incerte, ma stando alla RSI i feriti sono sei.

Alessia Moneghini

04.05.2026, 19:03

04.05.2026, 19:29

Tre sono stati trasportati all’ospedale Civico di Lugano, tre sono stati ricoverati altrove. Non è nota la gravità delle loro condizioni. 

Secondo l'emittente il velivolo non sarebbe caduto da una grande altezza ma sarebbe stato in fase di atterraggio.

Come riportato dalla radiotelevisione, sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e due elicotteri della Rega, i pompieri e gli agenti della Polizia cantonale ticinese. 

Sul posto sono presenti almeno 4-5 ambulanze, tre sono partite a sirene spiegate.

Al momento non sono note le cause del sinistro. La zona è stata isolata per agevolare le operazioni di soccorso.

I più letti

Ecco 10 nuovi lavori destinati a diventare essenziali in futuro
L'esercito svizzero spende oltre 3 milioni all'anno per i cavalli: ma a cosa servono davvero?
Precipitato un elicottero a Mezzovico, sei persone ferite
Agente in borghese viene avvicinato da una prostituta e scopre così un bordello illegale
La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi