Precipitato un elicottero a Mezzovico, sei persone ferite

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Rega (foto simbolica). sda

Oggi, lunedì, alle 17:00 un elicottero privato è precipitato dietro la zona industriale di Mezzovico, in un prato delimitato dal bosco. Le informazioni sono ancora incerte, ma stando alla RSI i feriti sono sei.

Tre sono stati trasportati all’ospedale Civico di Lugano, tre sono stati ricoverati altrove. Non è nota la gravità delle loro condizioni.

Secondo l'emittente il velivolo non sarebbe caduto da una grande altezza ma sarebbe stato in fase di atterraggio.

Come riportato dalla radiotelevisione, sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e due elicotteri della Rega, i pompieri e gli agenti della Polizia cantonale ticinese.

Sul posto sono presenti almeno 4-5 ambulanze, tre sono partite a sirene spiegate.

Al momento non sono note le cause del sinistro. La zona è stata isolata per agevolare le operazioni di soccorso.