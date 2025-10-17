Gli animali dopo l'attacco Foto web

Undici daini morti e uno ferito sono stati scoperti venerdì mattina in un recinto a Bironico (Monteceneri). L'ipotesi più probabile è l'attacco di uno o più lupi.

L'Ufficio cantonale della caccia e della pesca (UCP) ha confermato l'accaduto. Il capo dell'UCP Tiziano Putelli afferma che i guardacaccia sono intervenuti per gli accertamenti.

I segni sulle carcasse indicano l'azione di uno o più canidi. La conferma del coinvolgimento del lupo arriverà solo con le analisi del DNA.

L'UCP intensificherà il monitoraggio nella zona, considerata nel comprensorio potenzialmente occupato dal branco Carvina.