Colpa del lupo? Predazione a Bironico, daini decimati

Swisstxt

17.10.2025 - 15:48

Gli animali dopo l'attacco
Undici daini morti e uno ferito sono stati scoperti venerdì mattina in un recinto a Bironico (Monteceneri). L'ipotesi più probabile è l'attacco di uno o più lupi.

17.10.2025, 15:48

L'Ufficio cantonale della caccia e della pesca (UCP) ha confermato l'accaduto. Il capo dell'UCP Tiziano Putelli afferma che i guardacaccia sono intervenuti per gli accertamenti.

I segni sulle carcasse indicano l'azione di uno o più canidi. La conferma del coinvolgimento del lupo arriverà solo con le analisi del DNA.

L'UCP intensificherà il monitoraggio nella zona, considerata nel comprensorio potenzialmente occupato dal branco Carvina.

